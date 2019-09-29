Отставка Кононова: из «Спартака» быстрее уходили лишь четверо тренеров

«Спартак» под руководством Олега Кононова в чемпионате России провел 27 встреч, в которых набрал 44 очка (13 побед и 5 ничьих), что составляет 54,32% от максимального количества. По этому показателю 53-летний специалист занимает 11-е место среди всех наставников красно-белых в российской истории. Любопытно, что меньшее количество игр в чемпионате в качестве главного тренера «Спартака» провели только Невио Скала, Унаи Эмери, Микаэль Лаудруп и Андрей Чернышов. У испанца, при этом, процент набранных очков немного выше, чем у Кононова — 56,86. (Денис Аль-Юсифи)

Тренеры «Спартака» в чемпионате России

Тренер Годы работы И В Н П М О % очков Георгий Ярцев 1996 35 22 9 4 72-35 75 71,43 Олег Романцев 1992-1995, 1997-2003 317 199 74 44 680-279 671 70,56 Массимо Каррера 2016-2018 70 42 14 14 105-69 140 66,67 Станислав Черчесов 2007-2008 34 19 10 5 65-40 67 65,69 Владимир Федотов 2003, 2006-2007 44 21 16 7 70-48 79 59,85 Валерий Карпин 2009-2014 134 68 33 33 226-145 237 58,96 Дмитрий Аленичев 2015-2016 31 16 5 10 52-39 53 56,99 Унаи Эмери 2012 17 9 2 6 32-26 29 56,86 Александр Старков 2004-2006 45 20 15 10 68-47 75 55,56 Игорь Ледяхов* 2008 3 1 2 0 4-3 5 55,56 Олег Кононов 2018-2019 27 13 5 9 34-29 44 54,32 Андрей Чернышов 2003 10 5 0 5 19-22 15 50,00 Мурат Якин 2014-2015 30 12 8 10 42-42 44 48,89 Невио Скала 2004 21 8 4 9 31-33 28 44,44 Дмитрий Гунько* 2014 9 3 1 5 7-13 10 37,04 Микаэль Лаудруп 2008-2009 14 4 3 7 14-17 15 35,71 Рауль Рианчо* 2018 3 0 1 2 2-5 1 11,11

*Исполняющий обязанности главного тренера.