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Отставка Кононова: из «Спартака» быстрее уходили лишь четверо тренеров

22:03
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«Спартак» под руководством Олега Кононова в чемпионате России провел 27 встреч, в которых набрал 44 очка (13 побед и 5 ничьих), что составляет 54,32% от максимального количества. По этому показателю 53-летний специалист занимает 11-е место среди всех наставников красно-белых в российской истории. Любопытно, что меньшее количество игр в чемпионате в качестве главного тренера «Спартака» провели только Невио Скала, Унаи Эмери, Микаэль Лаудруп и Андрей Чернышов. У испанца, при этом, процент набранных очков немного выше, чем у Кононова — 56,86. (Денис Аль-Юсифи)

Тренеры «Спартака» в чемпионате России

Тренер

Годы работы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Георгий Ярцев

1996

35

22

9

4

72-35

75

71,43

Олег Романцев

1992-1995, 1997-2003

317

199

74

44

680-279

671

70,56

Массимо Каррера

2016-2018

70

42

14

14

105-69

140

66,67

Станислав Черчесов

2007-2008

34

19

10

5

65-40

67

65,69

Владимир Федотов

2003, 2006-2007

44

21

16

7

70-48

79

59,85

Валерий Карпин

2009-2014

134

68

33

33

226-145

237

58,96

Дмитрий Аленичев

2015-2016

31

16

5

10

52-39

53

56,99

Унаи Эмери

2012

17

9

2

6

32-26

29

56,86

Александр Старков

2004-2006

45

20

15

10

68-47

75

55,56

Игорь Ледяхов*

2008

3

1

2

0

4-3

5

55,56

Олег Кононов

2018-2019

27

13

5

9

34-29

44

54,32

Андрей Чернышов

2003

10

5

0

5

19-22

15

50,00

Мурат Якин

2014-2015

30

12

8

10

42-42

44

48,89

Невио Скала

2004

21

8

4

9

31-33

28

44,44

Дмитрий Гунько*

2014

9

3

1

5

7-13

10

37,04

Микаэль Лаудруп

2008-2009

14

4

3

7

14-17

15

35,71

Рауль Рианчо*

2018

3

0

1

2

2-5

1

11,11

*Исполняющий обязанности главного тренера.

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