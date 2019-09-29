Отставка Кононова: из «Спартака» быстрее уходили лишь четверо тренеров
«Спартак» под руководством Олега Кононова в чемпионате России провел 27 встреч, в которых набрал 44 очка (13 побед и 5 ничьих), что составляет 54,32% от максимального количества. По этому показателю 53-летний специалист занимает 11-е место среди всех наставников красно-белых в российской истории. Любопытно, что меньшее количество игр в чемпионате в качестве главного тренера «Спартака» провели только Невио Скала, Унаи Эмери, Микаэль Лаудруп и Андрей Чернышов. У испанца, при этом, процент набранных очков немного выше, чем у Кононова — 56,86. (Денис Аль-Юсифи)
Тренеры «Спартака» в чемпионате России
|
Тренер
|
Годы работы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Георгий Ярцев
|
1996
|
35
|
22
|
9
|
4
|
72-35
|
75
|
71,43
|
Олег Романцев
|
1992-1995, 1997-2003
|
317
|
199
|
74
|
44
|
680-279
|
671
|
70,56
|
Массимо Каррера
|
2016-2018
|
70
|
42
|
14
|
14
|
105-69
|
140
|
66,67
|
Станислав Черчесов
|
2007-2008
|
34
|
19
|
10
|
5
|
65-40
|
67
|
65,69
|
Владимир Федотов
|
2003, 2006-2007
|
44
|
21
|
16
|
7
|
70-48
|
79
|
59,85
|
Валерий Карпин
|
2009-2014
|
134
|
68
|
33
|
33
|
226-145
|
237
|
58,96
|
Дмитрий Аленичев
|
2015-2016
|
31
|
16
|
5
|
10
|
52-39
|
53
|
56,99
|
Унаи Эмери
|
2012
|
17
|
9
|
2
|
6
|
32-26
|
29
|
56,86
|
Александр Старков
|
2004-2006
|
45
|
20
|
15
|
10
|
68-47
|
75
|
55,56
|
Игорь Ледяхов*
|
2008
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4-3
|
5
|
55,56
|
Олег Кононов
|
2018-2019
|
27
|
13
|
5
|
9
|
34-29
|
44
|
54,32
|
Андрей Чернышов
|
2003
|
10
|
5
|
0
|
5
|
19-22
|
15
|
50,00
|
Мурат Якин
|
2014-2015
|
30
|
12
|
8
|
10
|
42-42
|
44
|
48,89
|
Невио Скала
|
2004
|
21
|
8
|
4
|
9
|
31-33
|
28
|
44,44
|
Дмитрий Гунько*
|
2014
|
9
|
3
|
1
|
5
|
7-13
|
10
|
37,04
|
Микаэль Лаудруп
|
2008-2009
|
14
|
4
|
3
|
7
|
14-17
|
15
|
35,71
|
Рауль Рианчо*
|
2018
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-5
|
1
|
11,11
*Исполняющий обязанности главного тренера.