Отман Эль-Кабир считает, что он хорошо сыграл против «Динамо»

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир поделился впечатлениями после матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:1). Он забил один из мячей и был признан лучшим игроком.

«Я забил гол, — сказал Эль-Кабир в эфире телеканала «Матч премьер». В первом тайме у меня были и другие хорошие действия, пару шансов забить еще. Я хорошо играл. Очень хорошо, что мы забили на последних минутах. Приятно заработать три очка».