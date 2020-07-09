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Отман Эль-Кабир считает, что он хорошо сыграл против «Динамо»

9 июля 2020, 19:11
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Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир поделился впечатлениями после матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:1). Он забил один из мячей и был признан лучшим игроком.

«Я забил гол, — сказал Эль-Кабир в эфире телеканала «Матч премьер». В первом тайме у меня были и другие хорошие действия, пару шансов забить еще. Я хорошо играл. Очень хорошо, что мы забили на последних минутах. Приятно заработать три очка».

Урал — Динамо

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