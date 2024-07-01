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Сегодня, 19:00

Ещенко считает, что «Спартак» продлит контракт с Промесом после его возвращения в Россию

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на окончание контракта полузащитника Квинси Промеса с красно-белыми.

«Все же прекрасно понимают, что сейчас ситуация с Эмиратами. Как Квинси вернется в Россию, так и будет понимание по его будущему. Но я думаю, что продлят его», — сказал Ещенко «СЭ».

В феврале 32-летний голландец был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей.

Александр Абустин

Андрей Ещенко
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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