Форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба поддержал бойца MMA Александра Волкова (31-8-0) перед турниром UFC 254, где он будет драться с американцем Уолтом Харрисом (13-8-0).

«Меня зовут Артем Дзюба. Саша Волков будет драться на «Бойцовском острове» турнира UFC 254. Болеем за Сашу и за всех наших. Остров — наш», — сказал Дзюба на видео российского Instagram UFC.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб Нурмагомедо — Джастин Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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