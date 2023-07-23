Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Против «Спартака» всегда трудно играть на выезде»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера назвал причины поражения команды от «Спартака» (2:3) в матче 1-го тура РПЛ.

— Всегда сложно играть на выезде против «Спартака», такого сложного соперника, — заявил Вера. — Соперник сделал замены, которые все изменили. Бонгонда — очень быстрый игрок. «Спартак» — команда, в которой есть иерархия. На этом стадионе тяжело играть.

В следующем туре «Оренбург» сыграет против «Рубина» на выезде. Матч состоится 30 июля и начнется в 15.00 (мск).