Осинькин: «Салтыков больше похож на Аршавина, чем на Пиняева»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал об игровом стиле полузащитника Никиты Салтыкова.

— Вы говорили, что Пиняев и Салтыков совсем разные. Но Салтыков, как и Пиняев весной в матче с Ираком, был ярким пятном в очень вязкой игре. В чем их главные отличия?

— Я, конечно, говорил о манере игры. У них разная скорость, — приводит слова Осинькина Metaratings.ru. — Салтыков больше любит смещаться в середину, играет ближе к воротам соперника и внутри чужой штрафной. Пиняев с его скоростью по-другому ищет пространство, больше играет с флангов, хотя и в полуфлангах научился больше играть. Но они по-разному идут на ворота соперника и на удар, у них разная сила удара, разная манера. Не думаю, что стоит так много сравнивать именно их.

— Мне Салтыков в футболке сборной напомнил Аршавина.

— Тоже много отличий, но действительно на Аршавина Салтыков больше похож, чем на Пиняева. Хотя мы и не знаем, как и Пиняев будет меняться. Но сейчас они разные по манере игроки.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 9 матчей за «Крылья», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.