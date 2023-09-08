«Факел» сообщил, кто вошел в тренерский штаб Сергея Ташуева

Российский тренер Вячеслав Молчанов вошел в тренерский штаб Сергея Ташуева в «Факеле», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 50-летний специалист уже работал с Ташуевым в «Ахмате», солигорском «Шахтере», «Чайке», «Кубани», «Анжи» и «Металлурге».

Кроме того, в штабе Ташуева будут работать тренеры Алексей Ребко и Михаил Смирнов, тренер вратарей Владимир Сычев и тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин.

«Факел» 8 сентября объявил о назначении Ташуева главным тренером команды. Он сменил на этом посту Вадима Евсеева.