«Факел» сообщил, кто вошел в тренерский штаб Сергея Ташуева
Российский тренер Вячеслав Молчанов вошел в тренерский штаб Сергея Ташуева в «Факеле», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее 50-летний специалист уже работал с Ташуевым в «Ахмате», солигорском «Шахтере», «Чайке», «Кубани», «Анжи» и «Металлурге».
Кроме того, в штабе Ташуева будут работать тренеры Алексей Ребко и Михаил Смирнов, тренер вратарей Владимир Сычев и тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин.
«Факел» 8 сентября объявил о назначении Ташуева главным тренером команды. Он сменил на этом посту Вадима Евсеева.
Источник: ФК «Факел»
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