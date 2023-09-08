Каррера прилетел в Москву для участия в матче памяти Цымбаларя

Олег Цымбаларь, сын бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, сообщил «СЭ» о прибытии в Москву бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«Массимо уже в Москве. Встретил его ночью, сейчас он отдыхает. У него отличное настроение! Он с нетерпением ждет завтрашнего дня, будет рад пообщаться с красно-белыми болельщиками», — сказал Цымбаларь «СЭ».

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.