Осинькин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ сезона-2023/24

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выделил работу экс-наставника «Краснодара» Владимира Ивича в прошедшем сезоне РПЛ.

«По первой части чемпионата Ивич — безоговорочный номер один. Карпин показал очень хорошие полтора-два месяца после возобновления сезона, но на протяжении 30 туров его команду бросало то в жар, то в холод. В концовке чемпионата выстрелило «Динамо» с шестью победами подряд... Трудно выбрать. Наверное, я бы выделил Ивича. Но он уже не в чемпионате, поэтому его нельзя было назвать лучшим», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Ивич тренировал «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года. Под его руководством «быки» провели 48 матчей во всех турнирах, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.