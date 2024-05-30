Балахнин назвал лучшие трансферы сезона-2023/24 в РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал лучшие трансферы в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Какие бы трансферы выделил по итогам минувшего сезона? Прежде всего, наверное, выделю Педро из «Зенита». Очень интересный и неординарный парень. Понятное дело, что в полной мере он себя еще не проявил, но видна большая перспектива. Такие игроки украшают наш футбол.

Еще назвал бы Бителло, это точно одно из самых качественных приобретений сезона. Он сильный футболист, который делал разницу в некоторых матчах», — приводит Legalbet слова Балахнина.

Педро перешел в «Зенит» в январе 2024 года. 18-летний бразилец забил 3 гола в 15 матчах за команду во всех турнирах.

«Динамо» подписало Бителло в сентябре 2023 года. 24-летний бразилец забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за бело-голубых.