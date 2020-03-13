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«Ошибки — часть жизни». Виктор Кашшаи — о назначении арбитров на матчи

16:59
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи рассказал, как проходит процедуры назнаечния арбитров на матчи Тинькофф — чемпионата России.

— Мы смотрим все матчи и эпизоды. У нас есть инспекторы: они пишут детальные отчеты. Мы встречаемся с департаментом инспектирования. Для сбора информации мы анализируем, в какой форме находится судья. И делаем назначение. Это та же работа, что у тренеров, только они смотрят на состояние игроков. И мы также назначаем.

Я смотрел видео из первой части сезона. У меня были все отчеты инспекторов. Мы анализировали более 100 матчей в январе. Был семинар в Турции. Я встречался с судьями. Получил много информации от многих российских экспертов.

Ошибки — часть жизни. Надо смотреть в будущее. Мне важно дать шанс всем. У всех есть возможность показать качественную работу. Потом, возможно, кого-то придется заменить. (Наталья Юрина)

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