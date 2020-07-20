«Ошибаются даже великие». Газинский прокомментировал поражение «Краснодара» от «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал поражение от «Зенита» (2:4) в матче 26-го тура РПЛ. В той встрече 31-летний российский футболист допустил результативную ошибку, после которой форвард питерцев Сердар Азмун открыл счет в игре.

«Хочу объяснить ситуацию, чтобы не было недопонимания, — приводит слова Газинского пресс-служба «быков». — Я взял вину за поражение на себя, потому что в таких матчах делать сопернику подарки — слишком большая роскошь. Но это футбол. Ошибаются даже великие, что уж говорить о нас. Я из этого извлек урок, и сделаю все, чтобы подобного не повторить.

Изначально я хотел отдать передачу в касание Матвею Сафонову. Но в момент паса мяч вильнул, и я попытался сыграть в два касания. Перемена плана по ходу движения редко бывает удачной. Но все это не поиск оправданий. Я полностью сознаю свою вину и еще раз извиняюсь перед партнерами и болельщиками".

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками.