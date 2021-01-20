Орлов: «Я же вам говорил, что футбольный интеллект Шомуродова выше, чем у многих игроков РПЛ»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру Алексея Миранчука и Эльдора Шомуродова в серии А. Прошедшим летом российский хавбек перешел из «Локомотива» в «Аталанту», а форвард сборной Узбекистана — из «Ростова» в «Дженоа».

— Теоретически у Кокорина больше шансов проявить себя в Италии, чем у Смолова?

— Кокорин интереснее. Смолов — игрок старообразный. Что-то сделает и отдыхает, выключается. У Миранчука, кстати, такая же история.

— Думаете?

— А почему он не выходит с первых минут? Конечно, конкуренты серьезные. Но он и сам пока не до конца адаптировался к европейскому футболу. Не понял требований Гасперини. Во всяком случае, Алексею возраст еще позволяет это сделать, перестроиться. А вот Кокорин рискует. Он должен быть готов давать результат в «Фиорентине» с первого же матча! Выходить, забивать, отдавать. Жаль его...

— Жаль?

— Талант-то у него был. Надеюсь, не растерял весь свой потенциал. Вспомните, как он играл в «Динамо». Но там рядом были Кураньи, Воронин. Там ему помогали. А тут он едет в чужую страну. Ждут ли его там с распростертыми объятиями? В «Сельте», например, быстро поняли, что Смолов не может все 90 минут носиться как челнок.

— Шомуродов в «Дженоа» вас приятно удивил?

— Почему удивил? Помните, я давал вам интервью, в котором заявил, что его футбольный интеллект выше, чем у многих нападающих премьер-лиги. Мне почти сразу он приглянулся в «Ростове». Ну вот, получается, Орлов оказался прав? Уже пишут, что им интересуется «Ювентус». Его задатки, качества позволяют не потеряться в чемпионате Италии, проявить себя.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь