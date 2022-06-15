Дзюбу не устраивают предложения, которые ему предлагают клубы из Турции

Нападающего Артема Дзюбу не устраивают предложения турецких клубов по зарплате, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Дзюба получил от турецких команд предложения с годовой зарплатой в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиона евро, но игрок хочет получать больше. Отмечается, что из-за сложной экономической ситуации турецкие клубы не способны предложить высокие суммы.

Артем Дзюба играл за «Зенит» с лета 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин объявил об уходе из клуба на правах свободного агента.