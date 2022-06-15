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Сегодня, 19:04

Дзюбу не устраивают предложения, которые ему предлагают клубы из Турции

Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающего Артема Дзюбу не устраивают предложения турецких клубов по зарплате, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Дзюба получил от турецких команд предложения с годовой зарплатой в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиона евро, но игрок хочет получать больше. Отмечается, что из-за сложной экономической ситуации турецкие клубы не способны предложить высокие суммы.

Артем Дзюба играл за «Зенит» с лета 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин объявил об уходе из клуба на правах свободного агента.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzyubu-ne-ustraivayut-predlozheniya-turetskikh-klubov-po-zarplate-1290156/
Артем Дзюба
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