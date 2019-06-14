Орлов считает, что "Тамбов" не должен играть в РПЛ из-за отсутствия соответствующего стадиона

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" поделился мнением о расширении премьер-лиги, а также задался вопросом, почему новичок чемпионата "Тамбов"​ будет проводить свои матчи в Волгограде.

– В своем блоге вы сказали, что двумя руками за расширение РПЛ до 18 команд. Возникает вопрос: а когда клубы будут играть, как быть с календарем?

– А как играют в той же Англии? Уверен, эти дополнительные четыре тура можно вписать в календарь. Надо просто чуть дольше играть в декабре. У нас же теперь появились южные стадионы. Тот же Сочи. Можно проводить там два тура подряд. Нужно искать варианты. Сейчас освободился в премьер-лиге стадион "Анжи". Почему его не задействовать? Нет, здесь проблем не должно возникнуть. Если появилась такая инициатива, значит, люди уже все просчитали. Однако возникает и другой вопрос.

– Какой?

– Частенько у нас поля не готовы. Вот тут надо что-то решать! В Питере же смогли это сделать. В феврале мы просто любовались зеленым газоном. А зима, согласитесь, довольно суровая. Так что хочешь играть в премьер -лиге – создавай нормальное поле, следи за ним.

– Но у нас ведь не только поля не готовы, но и некоторые стадионы."Оренбург" будет начинать сезон в Самаре, "Тамбов" – в Волгограде. Готовы ли мы к расширению, если уже сейчас не все гладко?

– Постойте, а зачем тогда давали лицензию тому же "Тамбову"? Я ничего не имею против этой команды. Но кто разрешил ей играть в РПЛ без соответствующего стадиона? На каком основании? Почему они играют в Волгограде?

– Дебютанту делают послабление.

– Зачем? "Тамбов" молодцы, вышли в премьер-лигу. Но для кого футболисты будут играть в Волгограде? Кто придет на стадион? Помните, "Уфа" проводила домашние матчи в Саранске? И какое было зрелище? Сплошное мучение! По-моему, принцип должен быть един для всех. Нет стадиона – не играй.

– Вернемся к календарю. Вновь зазвучали призывы к переходу на систему "весна-осень"

– Мне очень "нравятся" эти разговоры. Если мы вернемся к прежней системе, что-то кардинально разве поменяется? Все равно летом играет сборная. Каждые два года либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы. Ведущие легионеры разъезжаются по своим национальным командам. И как быть? Просто некоторые призывают играть больше туров летом... Как это возможно в четные годы?

Если брать предстоящий сезон, то, наверное, можно было проводить первый тур не 14 июля, а 7-го. Вот вам еще одна неделя. В этом году же нет чемпионата Европы.

Полностью интервью Орлова – здесь