Чернов: «Глупое удаление Денисова. Пересмотрели момент — не согласны с карточкой»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

В конце первого тайма с поля был удален Даниил Денисов, в результате второй тайм красно-белые провели в меньшинстве.

— Глупое удаление. Пересмотрели момент — не согласны со второй карточкой.

— Мирзов говорит, что даже звук слышал.

— Хорошо.

— Чувствуете, что Спартак сдал?

— По результатам да, по игре — нет.

— С чем связана замена?

— Свело мышцу. Думаю, если бы остался играть, все могло закончиться хуже.