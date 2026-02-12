Орлов объяснил, почему «Зенит» не отдал Соболева в аренду

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените».

— Соболев мучается. Не попадает в ритм этой игры, не всегда понимает партнеров, уступает им в мастерстве. Переходя в «Зенит», Александр думал, что готов к этому вызову. Но он не прогрессирует! Статистика, КПД говорят сами за себя.

Почему «Зенит» не отдал его в аренду? Паспорт. Кроме того, это креатура Семака. Он его будет периодически ставить в состав. Думаю, Александр принесет пользу в Кубке, там он будет полезнее. Но вот в чемпионате ему объективно сложно... Нужны техничные исполнители, которые сами себя предлагают, берут игру на себя, бегут навстречу мячу.

Соболев в сезоне-2025/26 сыграл 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.