Орлов назвал позором шоу Слуцкого и Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы — низкопробная работа. И одного и другого. Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведете! Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», — цитирует Орлова Sport24.

Гостями ютуб-шоу Слуцкого и Дзюбы «Ну, так нельзя, ###» становились бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев и экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.