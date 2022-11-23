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Орлов: «Как о футболе говорит Бердыев, не говорит ни один наш тренер»

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Телекомментатор Геннадий Орлов поддержал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Два года назад я делал интервью с Курбаном Бекиевичем. Он в прекрасной форме! Как он говорит о футболе, у нас не говорит ни один из тренеров. Есть старая истина — кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Послушайте интервью наших тренеров: редко кто может выразить свои мысли», — приводит Sport24 слова Орлова.

Телекомментатор считает, что проблема российского футбола не только в игроках, но и в тренерах.

«Прежде всего в них. Не хватает квалифицированных тренеров. Бесков, Лобановский, Якушин, Аркадьев просто пели о том, что делали. Да, были исключения, как Виктор Маслов. Он был сильным тренером-практиком, но говорить не умел. Но тренер обязательно должен уметь говорить. Это составная часть профессии. Он же должен увлечь игроков своими идеями. Для этого нужно уметь все рассказывать», — отметил Орлов.

«Повторюсь, Бердыев в хорошей форме. Если он придет, это будет благо для «Сочи». В Казахстане у Бердыева не было материала, а в «Сочи» он есть. Я имею в виду способных игроков. Было бы хорошо, если б он пришел. Он бы усилил нашу тренерскую группу», — заявил Орлов.

Источник: sport24.ru

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

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Курбан Бердыев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Динамо – Кр. Советов
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3.03 00:00
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