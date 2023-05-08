Орещук — о победах «Зенита»: «Для чемпионата не очень хорошо, когда есть гегемония одной команды»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, как победы «Зенита» в чемпионате влияют на уровень РПЛ.

«Для «Зенита» и его болельщиков пятое чемпионство подряд — это очень хороший результат. Для чемпионата не очень хорошо, когда есть гегемония одной команды, а другие даже подобраться не могут. В этой ситуации финансовая составляющая играет роль. Смотря на траты «Спартака» и «Динамо», отмечу, что им можно было бы подобраться к «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга с 64 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Вторым идет ЦСКА, имея в активе 51 очко. На третьей позиции расположился «Ростов» (50).