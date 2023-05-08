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Сегодня, 14:04

В «Оренбурге» рассказали о возможном выкупе нападающего Оганесяна

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный выкуп нападающего Степана Оганесяна у «Спартака».

«Он забил во втором матче подряд. Отлично проявляет себя. Выкуп игрока? Посмотрим. Баженов говорит, что хочет вернуть игрока в «Спартак»? Разберемся с этим», — сказал Андреев «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 16 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отметился результативной передачей.

Соглашение игрока со «Спартаком» действует до июня 2024 года, но «Оренбург» имеет право выкупа игрока по окончании сезона-2022/23. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее в «Спартаке» заявили «СЭ», что рассчитывают на Оганесяна.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
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7.05 14:00
Пари НН – Урал
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ЦСКА – Оренбург
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
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