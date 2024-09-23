Орещук сравнил дерби «Спартак» — «Динамо» с игрой МЛС

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» назвал справедливым результат дерби со «Спартаком» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

— Дерби доставило вам удовольствие или матч получился довольно рваным?

— Хорошая игра! Четыре забитых гола. Доволен увиденным. А я ведь еще до матча предсказывал ничью. Причем результативную.

— А счет случайно не угадали?

— Мы перед игрой с друзьями прогнозы делали. И я поставил на 2:2! Вот сейчас сидим с ними, смеемся. Я им сказал, что «Динамо» счет откроет, потом два пропустит и в итоге сравняет. Эх... Знал бы прикуп, жил бы в Сочи (улыбается). В принципе был уверен, что голов будет много.

— Почему?

— Обе команды обладают впереди качественными исполнителями. А вот в обороне и «Спартак», и «Динамо» испытывают большие проблемы. Иными словами, игроки группы атаки на голову сильнее защитников. Вот и все. Тут, кстати, можно провести параллели с MLS.

— Вот как?

— Ну да. Там деньги платят только атакующим игрокам, а защитники зарабатывают копейки. Поэтому звезд приглашают, как правило, в линию нападения. Вот и в РПЛ не так много сильных игроков обороны.

— Сегодняшний результат справедлив?

— Пожалуй, да, — сказал Орещук «СЭ».

«Динамо» (17 очков) занимает 4-е место в РПЛ после 9 туров. «Спартак» (16) идет 5-м в турнирной таблице.

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