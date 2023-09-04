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Сегодня, 19:02

Орещук — о Буваче: «У «Динамо» великолепный, шикарный, лучший спортивный директор!»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о нынешнем спортивном директоре бело-голубых Желько Буваче. Он считает боснийского специалиста слишком закрытым от людей.

«Нужно ли «Динамо» усиление или команда полностью укомплектована? Там есть великолепный спортивный директор, который отвечает за селекцию. Все вопросы к нему. Позвоните ему, пусть он даст хоть одно интервью, расскажет, чем он занимается. Сказал ли я «великолепный» с сарказмом? Я просто сказал великолепный, хороший, шикарный, лучший, the best! Потому что нужно разговаривать с людьми, рассказывать о своей работе. За три года одно интервью, что это он Юргена Клоппа сотворил. Ну, хорошо. Только Бувач работает в «Динамо», — цитирует Орещука Legalbet.

На данный момент московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 14 очков за 7 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-o-buvache-u-dinamo-velikolepnij-horoshij/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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