Игонин: «Убрать изображение Фернандеса со стадиона ЦСКА — означает перечеркнуть все заслуги футболиста»
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги матча 7-го тура РПЛ между петербургским клубом и ЦСКА (1:1).
«Не могу сказать, что ЦСКА смог чем-то удивить, но не ожидал, что они будут настолько свежие. Полагал, что у них будет меньше сил. Тренер у армейцев опытный, схема выбрана правильно, но такой футбол очень энергозатратный, а у красно-синих не самая длинная скамейка. Многие говорят про состав «Зенита» из разряда: «Сколько еще им нужно игроков? У них и так все в порядке». Не бывает такого, что все всегда в порядке! Очень важна конкурентная среда. Проблемы есть не только у армейцев, поэтому мне сложно представить, что кто-то на дистанции составит «Зениту» конкуренцию», — цитирует Игонина RT.
Также экс-футболист высказался о том, что в подтрибунном помещении домашней арены ЦСКА сняли портрет с изображением бывшего защитника команды Марио Фернандеса перед матчем с «Зенитом».
«Фернандеса мы хорошо знаем. По его морально-этическим качествам ни у кого, думаю, нет вопросов. Не знаю, готовы ли болельщики ЦСКА переписывать историю... Убрать его изображение со стадиона — означает перечеркнуть все заслуги футболиста, которые были ранее. Хотят стереть? Значит, сотрут...» — добавил он.
После 7-го тура ЦСКА идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 очков. 16 сентября армейцы сыграют с «Крыльями Советов».
Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА. Этим летом московский клуб не смог подписать игрока.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0