Орещук отметил, что Койта пока не вписался в ЦСКА

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о новичке ЦСКА Даниле Круговом.

«Это хорошее приобретение. Ему нужна игровая практика, чтобы найти свой тонус и встроиться в коллектив. Новый тренер, новые требования — к этому надо привыкнуть. Плюс надо попасть в химию в команде. Данил — хороший футболист, который пока не выпадает из командных действий», — приводит Metaratings.ru слова Орещука.

Также он оценил выступление за бело-голубых нападающего Секу Койты.

«Пока он вообще не попадает в команду. Он хороший футболист, но еще не вписался в команду», — добавил Орещук.

26-летний Круговой провел 7 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами. На счету 24-летнего Койты 8 игр без результативных действий.