Комличенко заявил, что «Ростов» даст бой любой команде

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что желто-синие готовы бороться на равных с любой командой РПЛ.

«Про задачу не вылететь не забываем, она первостепенна. (Смеется.) Мы просто особо не говорили. Все хотят, понятно, побороться за что-то интересное, за высокие места. Потому что так намного интереснее играть. Дальше видно будет. Вроде костяк сохранился, ребята, которые были моложе, заматерели. Я думаю, будет интересный сезон. «Ростов» даст бой всем? Абсолютно, 100 процентов», — сказал Комличенко «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграла вничью с ЦСКА (0:0). А ледующем матче дончане сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч состоится в пятницу, 26 июля.