«Оренубрг» — ЦСКА: Чалов открыл счет в матче
8 июля 2020, 18:37
В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России нападающий ЦСКА Федор Чалов поразил ворота «Оренбурга». Он открыл счет в игре — 1:0.
После ошибки защиты «Оренбурга» армейцы провели быструю атаку, которая закончилась точной передачей на Чалова, который находился в центре штрафной. Форвард в одно касание поражал уже практически пустые ворота.
Отметим, что Чалов забивает во втором матче подряд.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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