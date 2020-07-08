В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России нападающий ЦСКА Федор Чалов поразил ворота «Оренбурга». Он открыл счет в игре — 1:0.

После ошибки защиты «Оренбурга» армейцы провели быструю атаку, которая закончилась точной передачей на Чалова, который находился в центре штрафной. Форвард в одно касание поражал уже практически пустые ворота.

Отметим, что Чалов забивает во втором матче подряд.