РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Оренубрг» — ЦСКА: Чалов открыл счет в матче

8 июля 2020, 18:37
Теги:

В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России нападающий ЦСКА Федор Чалов поразил ворота «Оренбурга». Он открыл счет в игре — 1:0.

После ошибки защиты «Оренбурга» армейцы провели быструю атаку, которая закончилась точной передачей на Чалова, который находился в центре штрафной. Форвард в одно касание поражал уже практически пустые ворота.

Отметим, что Чалов забивает во втором матче подряд.

Оренбург — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир