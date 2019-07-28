"Оренбург" – "Зенит": правильно ли назначен пенальти в ворота хозяев?

На 54-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Зенит" арбитр Сергей Карасев принял решение назначить пенальти в ворота хозяев поля и наказал их защитника Савелия Козлова желтой карточкой.
В том эпизоде после того, как Денис Терентьев направил мяч в штрафную площадь "Оренбурга", случился контакт мяча с правой рукой Козлова.
Судья указал на 11-метровую отметку. Причем сделал это после паузы. По всей видимости, пенальти Карасев назначил после подсказки своего второго помощника Игоря Демешко. Решение выглядит ошибочным – да, контакт мяча с рукой защитника "Оренбурга" был, но тот отворачивался и успел прижать руку к туловищу. (Александр Бобров)
⚽ Артём Дзюба уверенно реализует 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 июля 2019 г.
📺 Смотрите #ОренбургЗенит прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/6yzpUQTfDM