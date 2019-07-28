15:54 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" – "Зенит": правильно ли назначен пенальти в ворота хозяев?

Эпизод в матче "Оренбург" - "Зенит". Эпизод в матче "Оренбург" - "Зенит".
Эпизод в матче "Оренбург" - "Зенит".
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На 54-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Оренбург""Зенит" арбитр Сергей Карасев принял решение назначить пенальти в ворота хозяев поля и наказал их защитника Савелия Козлова желтой карточкой.

В том эпизоде после того, как Денис Терентьев направил мяч в штрафную площадь "Оренбурга", случился контакт мяча с правой рукой Козлова.

Судья указал на 11-метровую отметку. Причем сделал это после паузы. По всей видимости, пенальти Карасев назначил после подсказки своего второго помощника Игоря Демешко. Решение выглядит ошибочным – да, контакт мяча с рукой защитника "Оренбурга" был, но тот отворачивался и успел прижать руку к туловищу. (Александр Бобров)

Оренбург - Зенит

 

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