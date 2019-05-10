"Оренбург" -"Урал": составы команд

Стали известны составы "Оренбурга" и "Урала" на матч 28-го тура РПЛ.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Ойеволе, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович.

Запасные - Руденко, Кеняйкин, Козлов, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.

Запасные - Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Катрич, Егорычев, Погребняк, Ильин.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Урал"