«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Урал» обыграл «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Хозяева поля остались в меньшинстве на 7-й минуте встречи. Красную карточку получил нападающий Брайан Мансилья.

Счет в матче открыл полузащитник «Урала» Андрей Егорычев на 21-й минуте. На 37-й минуте нападающий Алексей Каштанов реализовал пенальти и удвоил преимущество екатеринбуржцев.

«Урал» поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ — 7 очков. «Оренбург» располагается на 12-й строчке — 1 очко.

В следующем туре «Урал» примет «Спартак» 11 августа, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Краснодаром» на день позже.