"Оренбург" – "Спартак" и другие матчи последнего тура РПЛ: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 26 мая, пройдет заключительный, 30-й тур, чемпионата России. Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

В Москве ЦСКА примет "Крылья Советов", "Локомотив" – "Уфу", а "Динамо" сыграет на новой арене с "Арсеналом".

Армейцы, которым необходима победа, чтобы побороться за четвертое итоговое место в таблице, в своей паре являются безоговорочным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,35, на ничью – 5,25, на победу гостей – 9,75.

"Локомотиву" также необходимы три очка, и сомнений в превосходстве москвичей над "Уфой" у букмекеров нет. Коэффициент на победу железнодорожников – 1,22, на ничью – 6,00, на победу гостей – 18,75.

Коэффициенты на триумф "Динамо" и "Арсенала" в третьем московском матче не слишком разнятся. Небольшое преимущество отдается хозяевам: победа "Динамо" – за 2,25, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2250 рублей. Коэффициент на победу тульского клуба – 3,45, на ничью – 3,25.

Чемпион России, "Зенит", сыграет на "Газпром Арене" с вылетевшим из премьер-лиги "Енисеем". Фаворитом пары являются хозяева, коэффициент на победу "Зенита" – 1,30, на победу "Енисея" – 9,75, на ничью – 5,75. Букмекеры полагают, что игра будет результативной. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,22, на "Тотал" меньше 2 – 4,00.

"Спартак", претендующий на четвертую строчку, сыграет в гостях у "Оренбурга". Команда Олега Кононова выиграла три последних матча, поэтому коэффициент на победу москвичей – 1,75, на победу "Оренбурга" – 5,00, на ничью – 3,75.

В паре "Краснодар" – "Рубин" предпочтение отдается хозяевам поля. Коэффициент на победу "быков" – 1,35, на победу казанцев – 9,75, на ничью – 5,00. "Краснодар" как правило забивает больше одного мяча, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,40, на "Тотал" меньше 2 – 2,80.

В оставшихся двух матчах соперники уже не решают никаких турнирных задач. "Ахмат" сыграет дома с "Ростовом", а потому имеет небольшое преимущество. Коэффициент на победу грозненцев – 2,20, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2220 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Ростова" – 3,50, на ничью – 3,35.

"Анжи", также покинувший РПЛ по итогам сезона, является аутсайдером во встрече с финалистом Кубка России "Уралом". Коэффициент на победу гостей – 1,90, на победу "Анжи" – 4,35, на ничью – 3,50. В большинстве своих матчей "Урал" показывает результативный футбол, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,60, на "Тотал" меньше 2 – 2,25.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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