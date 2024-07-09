«Оренбург» начнет сезон-2024/25 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против «Спартака». Встреча пройдет 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.

«Оренбург»: расписание матчей на лето 2024

21 июля, воскресенье

РПЛ, 1-й тур. 17.30. «Оренбург» — «Спартак»

28 июля, воскресенье

РПЛ, 2-й тур. 17.30 «Оренбург» — «Ахмат»

31 июля, среда

Путь РПЛ. Групповой этап. 1 тур. 16.00. «Химки» — «Оренбург»

4 августа, воскресенье

РПЛ, 3-й тур. 15.30. ЦСКА — «Оренбург»

10 августа, суббота

РПЛ, 4-й тур. 17.30. «Оренбург» — «Акрон»

13 августа, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 2 тур. 17.30. «Оренбург» — «Локомотив»

17 августа, суббота

РПЛ, 5-й тур. 19.30. «Ростов» — «Оренбург»

24 августа, суббота

РПЛ, 6-й тур. 17.30. «Факел» — «Оренбург»

28 августа, среда

Путь РПЛ. Групповой этап. 3 тур. 15.00. «Оренбург» — «Ростов»

1 сентября, воскресенье

РПЛ, 7-й тур. 15.00 «Оренбург» — «Динамо»

«Оренбург» занял двенадцатое место в чемпионате России в сезоне-2023/24.

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