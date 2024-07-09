Шавло: «Шамару Николсону надо дать шанс проявить себя в «Спартаке»
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белые должны дать шанс нападающему Шамару Николсону проявить себя в команде.
«Пока непонятно, кто останется в «Спартаке». Стабильно играют молодые футболисты. Соболев то играет, то нет. Не знаю, в какой форме Николсон. Посмотрим, станет ли Шамар обузой. Если состоится трансфер Соболева в «Зенит», тогда «Спартак» останется с одним центральным нападающим Мелешиным. Подписали Жозе, но он не ярко выраженный форвард.
Мы рано чехлим футболистов. В некоторых матчах Николсон неплохо себя показывал. Ему надо дать возможность себя проявить. Тренер сосредоточен на результате. Если нападающий его не дает, тогда принимается соответствующее решение. Нужно определиться, какая тактика будет у «Спартака» в новом сезоне. Если Станкович планирует играть в два нападающих, тогда четырех человек на эту позицию достаточно», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.
С сентября 2023 года Николсон выступал за «Клермон» на правах аренды из «Спартака». 27-летний ямаец провел 28 матчей за французскую команду, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -