"Оренбург" примет "Зенит" дома

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил "СЭ" о том, что премьер-лига разрешила провести матч 3-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Зенит" на стадионе "Газовик".

Ранее главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов выражал уверенность в том, что его команда сыграет с сине-бело-голубыми на домашнем стадионе.

– Матч "Оренбург" - "Зенит" пройдет на стадионе "Газовик", – сказал Пышкин.

Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится 28 июля, начало – в 14.00 по московскому времени. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020