"Оренбург" одержал победу над "Ахматом" в молодежном первенстве

"Оренбург" обыграл "Ахмат" со счетом 3:1 в матче 22-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0).

"Оренбург" с 15 очками занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице первенства. "Ахмат" с 26 баллами располагается на 11-й строчке.

Молодежные команды

22-й тур

"Оренбург - мол." (Оренбург) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 3:1 (1:1)

Голы: Хизриев, 13 (0:1). Стрельцов, 37 (1:1). , Прилепин, 70 - с пенальти (2:1). Антоненко, 72 (3:1).

Судья: Шеметов (Ульяновск).

8 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".

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