«Оренбург» объявил о трансфере эквадорского нападающего Куэро

«Оренбург» объявил о переходе эквадорского нападающего Джастина Куэро, сообщает клуб в своих социальных сетях.

19-летний эквадорец перешел в «Оренбург» на правах аренды с возможностью выкупа.

Куэро в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За молодежку сборной Эквадора форвард забил 16 голов в 22 играх.