«Оренбург» объявил о трансфере эквадорского нападающего Куэро
«Оренбург» объявил о переходе эквадорского нападающего Джастина Куэро, сообщает клуб в своих социальных сетях.
19-летний эквадорец перешел в «Оренбург» на правах аренды с возможностью выкупа.
Куэро в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За молодежку сборной Эквадора форвард забил 16 голов в 22 играх.
Источник: https://t.me/fcorenburg/3321
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|
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|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
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|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
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|4
|2
|2
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|
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|
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|
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|
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|1
|0
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|3-7
|3
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|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
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|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
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|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
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Факел – Пари НН
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|20.08
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|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
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ЖК
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
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Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
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