Билялетдинов считает, что уход Изидора скажется на игре «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный уход Вильсона Изидора из московского клуба.

«Уход Изидора скажется на игре «Локомотива». Команде нужен нападающий и надо срочно искать ему замену. Может, какие-то наметки есть. По классике можно подтянуть молодого футболиста, посмотреть, что из этого выйдет. Сейчас Дзюба травмирован. Может, есть смысл вообще играть без нападающего. Это головоломка для тренера», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за железнодорожников.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 6 миллионов евро.