Алексей Попов рассказал, что думает о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера «Ахмата»

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов уверен, что приход Станислава Черчесова в «Ахмат» мог бы положительно сказаться на грозненцах.

«В «Ахмате» всегда быстро принимают решения. Возможно, и сейчас грядет увольнение. Ситуацию мгновенно в «Рубине» и «Ахмате» исправит Черчесов. Но Станислав Саламович уже был в Грозном, и, видимо, это не вариант для обеих сторон. А так, Черчесов — полевой командир, готовый исправить ситуацию, но не готовый «взращивать» клуб», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

После четырех туров чемпионата России «Ахмат» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе три набранных очка. Ранее команду покинул Сергей Ташуев.