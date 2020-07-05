«Оренбург» объяснил, как стало возможным проведение матча с «Рубином»

Пресс-служба «Оренбурга» сделала заявление относительно матча 26-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Рубина». Встреча назначена на 18:30.

— Футбольный клуб «Оренбург» сообщает, что благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды, стало возможным участие команды в матче ближайшего тура.

Клуб уже отправил всю необходимую должным образом оформленную информацию о состоянии здоровья футболистов и персонала в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру, — говорится в заявлении на сайте клуба.