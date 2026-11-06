«Балтика» может подняться на шестое место в РПЛ после 14-го тура

Калининградцы сохраняют шансы обойти «Ростов» и войти в первую шестерку чемпионата.

Перед 14-м туром «Балтика» занимает седьмое место с 17 очками. У «Ростова» 18 очков, у «Оренбурга» тоже 17. После 13 матчей команда из Калининграда одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и четырежды проиграла, забив 17 мячей и пропустив 14.

8 ноября «Балтика» примет махачкалинское «Динамо». Победа позволит хозяевам набрать 20 очков. Для гарантированного подъема на шестую строчку по очкам необходимо, чтобы «Ростов» не победил «Зенит», а «Оренбург» не выиграл у «Крыльев Советов».

При таких результатах у «Ростова» будет не больше 19 очков, у «Оренбурга» — не больше 18, а у «Балтики» — 20. Игра в Калининграде начнется 8 ноября в 20.45 мск и станет последней в программе тура.