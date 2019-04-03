"Оренбург" - "Крылья Советов": Джано не попал в заявку самарцев

"Оренбург" и "Крылья Советов" объявили составы на перенесенный матч 16-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет вратарь оренбуржцев Евгений Фролов и хавбек самарцев Александр Самедов. Отметим, что полузащитник "Крыльев" Джано остался в Самаре - как сообщает официальный сайт клуба, он почувствовал небольшой дискомфорт.

Состав "Оренбурга": Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.

Состав "Крыльев Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов, Тимофеев, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

"Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. "Крылья Советов" с 24 баллами располагаются на 11-й строчке.

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