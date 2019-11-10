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«Оренбург» и «Уфа» назвали стартовые составы

10:20
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на матч 16-го тура чемпионата России.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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