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Сегодня, 13:51

«Оренбург» и «Балтика» хотят приобрести вингера «Краснодара-2»

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара-2» Кирилл Богданец попал в сферу интересов «Оренбурга», сообщает «РБ Спорт».

Также отмечается, что на игрока претендует «Балтика». Оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста, способного закрыть оба фланга и взять на себя функции форварда.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 18 матчей за «Краснодар-2», в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами. За основную команду «быков» он сыграл один матч в FONBET Кубке России.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков за 18 игр. «Балтика» с 13 очками располагается на строчку ниже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-i-baltika-interesuyutsya-vingerom-krasnodara-2/
Футбол
РПЛ
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ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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