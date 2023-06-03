«Оренбург» — «Динамо»: Захарян и Тюкавин выйдут в стартовом составе, Смолов вне заявки

«Оренбург» и «Динамо» объявили составы на матч 30-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Кеняйкин, Гойкович, Печенин, Перес, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Сысуев, Ходанович, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Марин, Капустянский.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Фомин, Захарян, Норманн, Нгамале, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Шунин, Будачев, Осокин, Лепский, Даса, Скопинцев, Кутицкий, Бабаев.

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится в субботу, 3 июня и начнется в 17.00.

Перед заключительным, 30-м туром сезона-2022/23 «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками, «Оренбург» идет на восьмой строчке с 43 очками.