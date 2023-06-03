«Локомотив» — «Торпедо»: Дзюба, Глушенков и Пиняев в атаке хозяев

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Стали известны составы «Локомотива» и «Торпедо» на матч 30-го тура чемпионата России по футболу.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Роганович, Юзепчук, Усанов, Орехов, Енин, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.

Все матчи 30-го тура пройдут в одно время и начнутся в 17.00 мск.

«Торпедо» досрочно вылетел из чемпионата России.