Футболист «Химок» Вера сохранил желание получить гражданство РФ

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера заявил, что по-прежнему заинтересован в получении российского гражданства.

«В «Оренбурге» был разговор о получении гражданства России, сейчас я больше думаю о том, чтобы играть и показывать на поле лучшие качества. Мы всегда хотели этого с Брайаном Мансильей, но этот вопрос не зависит от нас. Я думаю, что «Химки» должны предложить мне это сделать, если такое случится, то мы пообщаемся, но я очень спокоен в этом вопросе. В России я чувствую себя комфортно и хорошо», — приводит слова Веры ТАСС.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 1 результативную передачу.