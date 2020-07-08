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«Оренбург» — ЦСКА: все голы матча

8 июля 2020, 19:54
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» принимает ЦСКА.

Счет в матче в первом тайме открыл нападающий москвичей Федор Чалов, которому ассистировал Никола Влашич. Во втором тайме игроки поменялись ролями, и уже Влашич забил с передачи Чалова. До крупного счет довел Георгий Щенников. А точку в матче поставил Иван Обляков.

32-я минута: гол Чалова

59-я минута: гол Влашича

77-я минута: гол Щенникова

90+4-я минута: гол Облякова

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