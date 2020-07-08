«Оренбург» — ЦСКА: все голы матча
8 июля 2020, 19:54
В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» принимает ЦСКА.
Счет в матче в первом тайме открыл нападающий москвичей Федор Чалов, которому ассистировал Никола Влашич. Во втором тайме игроки поменялись ролями, и уже Влашич забил с передачи Чалова. До крупного счет довел Георгий Щенников. А точку в матче поставил Иван Обляков.
32-я минута: гол Чалова
59-я минута: гол Влашича
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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