«Оренбург» — ЦСКА: видео голов

ЦСКА на выезде победил «Оренбург» в матче 24-го тура РПЛ — 2:0.

55-я минута. Иван Обляков — 0:1

90+4-я минута. Секу Койта — 0:2

ЦСКА (47 очков) догнал в турнирной таблице «Спартак» и «Зенит», но уступает конкурентам по дополнительным показателям и идет четвертым. Армейцы одержали пятую подряд победу в РПЛ.

«Оренбург» (14) продолжает замыкать таблицу чемпионата России.