В пятницу, 25 августа, «Оренбург» сыграет с ЦСКА в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Оренбург» — ЦСКА покажут на телеканале «Матч Премьер». Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Текстовую онлайн-трансляцию проведет «СЭ». Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Полный календарь и результаты игр «Оренбург» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием матчей, итогами и статистикой ЦСКА в текущем сезоне также следите на сайте «СЭ».