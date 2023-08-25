Бонгонда: «После первого разговора мне стало ясно, что наши отношения с Промесом сложатся отлично»

Форвард «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о причинах дружбы с Квинси Промесом.

— Думаю, главный фактор — это наше общее происхождение, — приводит слова Бонгонда официальный сайт клуба. — Я вырос в кварталах Брюсселя, Квинси — в Амстердаме. Это похожие истории, и мы отлично понимаем друг друга не только на поле. После первого разговора мне стало ясно, что наши отношения сложатся отлично.

— По манере игры вы тоже близки.

— Можно сказать, что у нас один стиль. При игре на фланге атаки ты должен быть изобретателен, чтобы создавать для команды новые шансы. Этим мы с Промесом и занимаемся.

— Он один из тех, кто помогает тебе адаптироваться в Москве?

— Да, в первую очередь это Квинси и Кейта Бальде. Очень им благодарен, потому что в совершенно новой стране поначалу всегда непривычно. До этого я бывал в России, но не в Москве: с «Зюлте-Варегемом» — в Казани, с «Сельтой» — в Краснодаре.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.