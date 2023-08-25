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Сегодня, 15:25

Бонгонда: «После первого разговора мне стало ясно, что наши отношения с Промесом сложатся отлично»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о причинах дружбы с Квинси Промесом.

— Думаю, главный фактор — это наше общее происхождение, — приводит слова Бонгонда официальный сайт клуба. — Я вырос в кварталах Брюсселя, Квинси — в Амстердаме. Это похожие истории, и мы отлично понимаем друг друга не только на поле. После первого разговора мне стало ясно, что наши отношения сложатся отлично.

— По манере игры вы тоже близки.

— Можно сказать, что у нас один стиль. При игре на фланге атаки ты должен быть изобретателен, чтобы создавать для команды новые шансы. Этим мы с Промесом и занимаемся.

— Он один из тех, кто помогает тебе адаптироваться в Москве?

— Да, в первую очередь это Квинси и Кейта Бальде. Очень им благодарен, потому что в совершенно новой стране поначалу всегда непривычно. До этого я бывал в России, но не в Москве: с «Зюлте-Варегемом» — в Казани, с «Сельтой» — в Краснодаре.

27-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года. Всего за московский клуб он провел шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://spartak.com/media/news/93d43713-92a7-4fbe-97d0-fbf074b70342
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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